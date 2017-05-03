王勝偉達成千安里程碑 中職第20人

王勝偉今面對Lamigo桃猿完成千安里程碑。（中時資料照)

中信兄弟今與Lamigo桃猿交手，游擊手王勝偉在第3局面對賽格威擊出安打，生涯千安出爐，成為中職史上第20位達成千安的打者。

王勝偉今年進入中職第10個球季，順利在本季完成千安里程碑，當下也由隊友陳江和獻花祝福。

中職之後有機會，挑戰千安的選手包含桃猿的林泓育927安與統一獅的潘武雄926安，距離千安都進入倒數階段，有望在今年球季達成。

(中時電子報)