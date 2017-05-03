臺灣科普環島列車開抵雲林，四所國小學童上火車玩科學遊戲（雲林縣府提供）

科技部與交通部臺灣鐵路管理局合作的「臺灣科普環島列車-全臺走透透活動」今日駛開到斗六，中山、宏崙、建陽及口湖等4國小師生前往體驗｢做中學、玩科學｣。

「臺灣科普環島列車-全臺走透透活動」5月3日至5月6日從台北出發沿西部幹線向南行進，再由東部幹線回到台北。列車每日行程安排控制在9點開始，5點結束。

列車共4節車廂可容納180-240人員，每站停留30分鐘。每站於列車到站前1小時，就在火車站大廳舉行科學活動，駛離車站後，還有1小時可繼續活動。

(中時)