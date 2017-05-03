18％、所得替代率保留院會處理 綠委：講下去傷和氣

立法院司法及法制委員會初審年金改革法案，針對最具爭議的公務員18％優存以及所得替代率調降的問題，委員會決議先保留到院會協商再處理。民進黨立委蔡易餘開會時諷刺國民黨，「這幾條就先保留啦，講下去大家就傷和氣了」，國民黨立委陳宜民則嗆他，「什麼傷和氣，我們很客氣好嗎？」

考試院版、親民黨版、民進版都是月退優存分6年歸零，段宜康版18%優存則是兩年後歸零，時代力量版本則是分階段在3年後歸零。

國民黨立委賴士葆則提出敬老條款，賴認為目前80歲以上還在領18%的全台才一萬多人，18%直接砍掉他們無法招架，人數也不多不如放過他們。

親民黨立委陳怡潔也認為應保留人道條款，80歲以上維持原有替代率。就所得替代率部分，親民黨版本所得替代率要「瘦大保小」，基層公務人員維持65%-75%，高官所得替代率則在55%以下。

民進黨版所得替代率規定，35年資者15年從75%降至60％，30年資者15年67.5%降至52.5％，25年資者15年60%降至45%。對於藍委仍堅持法律不溯及既往以及信賴保護原則，民進黨立委李俊俋批評，18%跟所得替代率沒改的話，年金改革還要改什麼？政府每年為18%編預算超過800多億，還要繼續支持18%嗎？

(中時)