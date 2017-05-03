王大陸《狼殿下》帥炸 高山症卻拒用氧氣瓶
由王大陸主演、《我的少女時代》導演陳玉珊擔任總製片人的古裝愛情傳奇劇《狼殿下》3日曝光首波劇照，除了王大陸被粉絲狂讚帥炸，由於劇組在3800米左右高海拔的雲南香格里拉拍攝，劇組工作人員幾乎都出現高原反應，一個轉身、走幾步路就會喘，每個人每天都人手一瓶氧氣瓶，不過已進組1個月的王大陸，雖然也有高山症，卻拒用氧氣瓶。
原來，王大陸考量武打的場次還未拍攝，為了不讓自己現階段就太依賴氧氣瓶，他訓練自己要逐漸習慣高山的氣候環境，所以至今仍堅持不使用氧氣瓶。
王大陸為此劇做足功課，劇中飾演從小被狼群養大的男主角渤王，除了要演人，還要演「狼」，所以在訓練課程上也有所不同，必須加強細心觀察和模仿狼的動作及反應。他每天凌晨出班、天黑收工，回下塌飯店後接著上訓練課程到半夜，下足功夫不喊累。據悉，《狼殿下》之後還將轉戰橫店、象山等多地進行拍攝。
在大陸人氣超夯的王大陸，近期除了拍攝《狼殿下》，也參加浙江衛視的實境真人秀《高能少年團》演出，節目一播出收視即拿下全國第一，觀眾口碑好評不斷。王大陸與TF BOYS的王俊凱、董子健、張一山、劉昊然5個人一起「上課」，真人秀節目的錄製向來需要消耗大量體力，5位少年一起進行各項體能活動的學習，無論是扛重物、煮飯、划龍舟，不管是互相合作或是彼此競爭，都相當認真賣力演出，也讓網友們封他們為「相愛相殺」組合，相當有趣。
(中時)
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