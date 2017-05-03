59歲向娃羞曬逆天比基尼 網狂讚：有本錢
資深藝人向娃14歲就以歌星身分出道，因擁有姣好身材，還曾被譽為「秀場火辣天后」，現雖已59歲，但保養得宜，仍維持凍齡美貌。近日她和女兒到新加坡旅行，難得曬出清涼照，大秀好身材，引來網友直呼好美。
向娃今在臉書分享一系列美照，害羞說道：「穿這樣清涼有點不好意思。」照片中，她身穿紅白條紋的比基尼，在泳池旁擺出插腰Pose，露出依然纖細的手臂，另外吸睛的還有那豐滿上圍，好身材不輸嫩妹，而另一張，她則在泳池中開心張手玩樂，看來相當愜意。逆天比基尼一Po出，引來許多網友羨慕直呼「好會保養」、「馬上流鼻血」，並讚向娃很有本錢，期待她日後多多解放好身材。
(中時電子報)
關鍵字：向娃
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