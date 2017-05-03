郵票也有選美？郵政120周年紀念票奪冠

「郵票選美」活動的冠軍郵票。（圖／中華郵政公司提供）

「郵票選美」活動的亞軍郵票。（圖／中華郵政公司提供）

「郵票選美」活動的季軍郵票。（圖／中華郵政公司提供）

「106年郵票選美活動」自106年3月6日至4月7日止，參與網路、明信片投票及透過「中華郵政 郵你真好」FB粉絲專頁與中華郵政LINE官方帳號ON AIR投票總數共37萬6,045票，得票數前3名依序為「郵政一百二十週年紀念郵票」小全張（3萬39票）、「水果郵票（續）」主題荔枝（9358票）及竹片材質印製的「扇面書畫郵票」小全張（9211票）。

中華郵政公司已於3月24日抽出16名FB及ON AIR得獎者，並於4月25日辦理公開抽獎儀式，自網路及明信片投票民眾中抽出191名得獎者。

抽獎結果已於4月28日公布於全國各郵局營業窗口、中華郵政全球資訊網及郵票選美活動官網，得獎者需於7月31日前完成兌獎手續。

(中時)