事關社會公益 北市觀傳局：才女作家可揭露姓名
林奕含自殺身亡震驚社會，其父母聲明揭露書中遭補教老師誘姦一事是真實發生，媒體是否能揭露受害人姓名也成為關注焦點。台北市觀光傳播局長簡余晏3日表示，基於社會公益、社會對於案件的關注，以及社會必須在重要事件上獲得共識、共同向前的前提下，媒體揭露受害者的姓名符合《性侵害犯罪防治法》第13條第3項規定；至於被害者照片方面，也不用馬賽克處理。
根據《性侵害犯罪防治法》第13條第1項規定：「宣傳品、出版品、廣播、電視、網際網路或其他媒體不得報導或記載有被害人之姓名或其他足資辨別身分之資訊。但經有行為能力之被害人同意、檢察官或法院依法認為有必要者，不在此限。」
同法條第3項則明訂，「第1項但書規定，於被害人死亡經目的事業主管機關權衡社會公益，認有報導或揭露必要者，亦同。」簡余晏表示，與局內主管研商後，對媒體基於公益及教育意義，在這個案件上報導事實並不違反社會公益規定。
簡余晏說，台北市長柯文哲最強調的是「真」，不需要虛矯的謊言，這個案件的受害人父母已經同意揭露受害人姓名，媒體在社會公益下適當地揭露事實，符合社會的需要，以及法律規定。
★再給自己一次機會
自殺諮詢專線：0800-788-995（24小時）
生命線：1995
張老師專線：1980
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。