郝龍斌批民進黨只有黨利益 8800億是分贓

國民黨主席候選人郝龍斌到嘉義市拜票。（廖素慧攝）

全國農會理事長蕭景田（左）、總幹事張元嘉（右）、嘉義市農會理事長劉明澄（右二）、總幹事黃騰輝（右三）挺郝龍斌。（廖素慧攝）

大旗隊引導郝龍斌進場，現場旗海飄揚。（廖素慧攝）

郝龍斌贈送康乃馨花。（廖素慧攝）

國民黨主席候選人郝龍斌由全國農會理事長蕭景田陪同，今晚到嘉義市拜票，他批民進黨只有黨利益，沒有國家利益，8800億前瞻建設經費2分鐘內通過，平均每人負債4萬元，這些錢被分贓掉了。

郝龍斌表示，民進黨執政後清算國民黨、鬥爭軍公教，但一例一休讓勞資皆輸，經濟停滯不前，不認九二共識，觀光產業變「慘業」，川習會後，川普堅持一中原則，蔡英文總統施政民調雪崩般直直落，已過了交叉死亡線。

郝龍斌表示，民進黨只有黨利益，沒有國家利益，8800億前瞻建設經費被民進黨分贓，民進黨喊「國民黨不倒，台灣不會好」，但「國民黨倒了，台灣變得更不好」，因此，國民黨不能倒，必須有強有力的國民黨制衡民進黨。

全國農會理事長蕭景田率總幹事張元嘉、嘉義市農會理事長劉明澄、總幹事黃騰輝等農會系統挺郝龍斌。郝龍斌叫蕭景田「阿田伯」，交情建立於時任台北市長時舉辦花博會，蕭盛讚郝當時為農友創造20億產值。

今晚這場造勢晚會在經國新城舉辦，現場約800餘人，旗海飄揚，郝龍斌由大旗隊引導走星光大道進場，並致贈現場參加的人康乃馨花預祝母親節，氣氛溫馨。

(中時)