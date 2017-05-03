女作家屍骨未寒 蕭永達爆料狼群還有這3個

日前在住處自殺的女作家。（圖片來源：臉書）

女作家日前在住處自殺，疑與補教名師有關；高雄市議員蕭永達昨日開記者會公布該名補教名師為陳姓國文名師，今日（3）晚間上節目，加碼將「狼群」名字通通公布，不要讓世界上再有第二個「房思琪」。

蕭永達今日上三立《新台灣加油》控訴，他不怕被補習班被告，但他不能讓女作家白白犧牲。她當初寫書的目的就是為了不要讓世界再有第二個「房思琪」，所以他決定將狼群名字通通公布。

蕭永達首先質疑，台大補習班、同心補習班、樺薪補習班都稱已經將陳姓國文名師解聘、停課，但他是背後股東，依舊活得好好的，年收入絕對超過兩千萬。更何況，他手下還有很多徒子徒孫，只是現在上課的不是他本人，但是教材、講義、教法都是還該名補教名師的，照樣在賺錢。換句話說，台灣補習班是在編造一個謊言，解聘、停課等，對他根本沒影響。

蕭永達也直言，女作家所著整本書都在控訴補習班淪為名師的性愛樂園。與女作家實際有關係的是陳姓國文名師，同心補習班還有另外三大招牌，分別是是英文、物理與數學等三名老師，與雄女兩名女學生遭性侵有關。

(中時電子報)