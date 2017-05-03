一例一休逾4成民眾不滿 林政則：朝令有錯 夕改又如何

國民黨副主席林政則3日在中常會上表示，台灣經濟競爭力是企業與勞工共同打拚的成果，他呼籲民進黨政府，有關「一例一休」政策，該修法的部分就應該修法，「朝令有錯，夕改又如何」，他期盼國民黨智庫持續提出有力的論述，也請立院黨團加強監督，為勞工造福、為企業界解決困擾。

林政則指出，一例一休政策已經施行3個多月，造成全國一團亂，各行各業有怨言，物價也上漲不休；據民調顯示，對於一例一休政策，44%民眾不滿意，僅17%滿意，滿意的比率遠低於民進黨的基本盤，顯然這議題已經跳脫藍綠的意識型態，真的是人民生活上的議題。

林政則表示，全國商業總會理事長賴正鎰曾說：「政府已知漲價是必然結果，仍不願逐步修改法令，強行推動一例一休，只會造成「三輸」：勞工未增加薪水、資方多付出成本、民眾承擔物價漲，未來全民的日常生活也會變得不便利」，很顯然，現在的情況就是讓賴理事長說中。

國民黨中常會3日邀請1111人力銀行副總經理兼發言人李大華，以「一例一休，對職場生態的衝擊與鉅變」為題進行演講。

李大華提到，一例一休政策原意，是要使員工工時正常化，因此針對休假、加班等制度進行調整；然而國內產業營運型態各異，進而有排班、輪班等各項「變形工時」制度供企業彈性人力運用；新制度的美意，卻讓輪值班制度的業者，頓失人力運用彈性。

他表示，經由調查，受到一例一休政策衝擊最大的，包含排班為主的服務業，須輪班或因應急單而有加班需求的製造業兩者，未來這些產業可能會增聘兼職或計時人力，保有人力運用的彈性。

(旺報)