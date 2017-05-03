彰化縣國中技藝競賽 149名選手獲獎

彰化國中技藝教育競賽，共149名選手獲獎，縣長魏明谷參觀作品。（吳敏菁攝）

彰化國中技藝教育競賽，共149名選手獲獎，縣長魏明谷頒獎表揚。（吳敏菁攝）

技藝超群！國中技藝競賽家庭電器維修組第1名芬園國中蕭苡云，原本對電機領域完全陌生，經課程試探，開發潛能，泥水砌磚組第1名的溪湖國中楊立湧，不畏勞力辛苦，啟發對土木與建築興趣，都從競技中找到努力的志向，不僅如此，彰化共149名選手獲獎。

彰化縣技藝教育課程開班數每年增加，105學年開班數達119班、2805人參加，為推展技職教育向下延伸，縣府在今年也首創成立自造教育中心及職業試探中心，未來預計再設置3間職業試探中心，讓國小五年級到國中二年級學生也有機會瞭解職業的內容，發展自己的興趣。

彰化縣105學年度國中技藝教育競賽經12職群38組632名技藝好手參與角逐，149名選手獲獎。昨天彰化縣長魏明谷頒獎，並祝福所有同學未來在技職道路上闖出自己的一片天。

魏明谷指出，台灣技職教育近年來出現斷層，彰化縣是中小企業的原鄉，更是工業大縣，對技職人才的需求量很大，縣府重視這個問題，加以規劃，期許同學在學校習得一技之長，為自己將來找到一個方向，根留彰化，根留台灣，為台灣創造下一個經濟奇蹟。

(中時)