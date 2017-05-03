大陸海軍猛下餃子 陸媒：起碼還要76艘大型艦

大陸海軍大量生產新軍艦，近年大陸網路上把這種情形稱為「下餃子」，形容大批軍艦建造下水，如同一堆水餃被丟到鍋子裡煮。那麼從國防需求來講，大陸還需要再下多少餃子才夠？陸媒評論文章指出，光是大型主力軍艦就還需要起碼76艘。

大陸媒體「觀察者」網2日刊登一篇由晨楓撰寫的文章，該文首先探討中國需要幾艘航母，晨楓指出如果只能斷斷續續的出海執勤，無法體現航母的價值。依照美國經驗，要保持隨時有航母處於可值勤作戰狀態的話，需要4-6艘航母，因為這當中有幾艘可能在維修或訓練，無法出海作戰。

然而航母扣除艦載機之外本身的防護能力是很脆弱的，因此需要有較強反艦、反潛、防空能力的軍艦護航，組成航母戰鬥群。晨楓表示一個航母戰鬥群需要2艘055級大型驅逐艦、2艘052D級驅逐艦，以及1-2艘095級核攻擊潜艇。而071級船塢登陸艦與075級兩棲攻擊艦，每艘也需要2艘052D級或054A級巡防艦來護航。

除了航母戰鬥群之外，晨楓認為中國應維持4-6個以驅逐艦為主力的水面戰鬥群，每個群應有1-2艘055級、2-3艘052D級或054A級。此外需要4-6個補給艦船隊，每隊需要至少1艘052D級或054A級護航。還應維持自由巡航的潛艇，因此晨楓指出中國需要6艘航母、4艘075級、6艘071級、43-54艘095型。驅逐艦和巡防艦約需55-60艘，當中約20艘054A級，其餘為052D級和055級。

但大陸目前已下水和服役的上述主力艦僅有航母2艘、071級4艘、052D級12艘、054A級27艘，因此換算大陸起碼還要再下76隻餃子，才能達到晨楓主張的需求。

(旺報)