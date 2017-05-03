通靈少女變刁蠻公主 郭書瑤每日穿5公斤劇服
郭書瑤（瑤瑤）因主演HBO Asia與公視跨國合作的影集《通靈少女》，紅遍全亞洲，該劇4月30日才已超高收視風光下檔，剛卸下通靈少女小真身份的瑤瑤，搖身一變，在王大陸主演、《我的少女時代》導演陳玉珊擔任總製片人的古裝愛情傳奇劇《狼殿下》中也出任要角，飾演刁蠻可愛的公主，首度演出古裝大戲的瑤瑤說，她的每套服裝都最少有5公斤重，每天拍戲都像是在做重量訓練。
由於該劇在高海拔的雲南香格里拉拍攝，對瑤瑤來說，騎馬、吊鋼絲都是初體驗，她覺得新鮮之餘，也笑說：「這次真的是吊鋼絲吊到飽！」她從一抵達香格里拉拍戲至今約1個月，已長時間吊鋼絲拍了好多天戲，是個挑戰難度特別高的拍戲經驗，「還有劇本也是一個大挑戰，台詞比起現代劇難背很多，但也學習到很多。」
瑤瑤在《狼殿下》中飾演異邦小公主，從3日釋出的劇照可以看到《甄嬛傳》及《如懿傳》的造型指導，陳同勳老師為她精心設計的精緻造型，全身上下戲服都是純手工縫製，也因為要符合「被捧在手掌心的刁蠻公主」的角色設定，華麗且沉重的配飾更是一樣不少，每套服裝都最少有5公斤重，她因此笑稱每天拍戲都像是在做重量訓練。
(中時)
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