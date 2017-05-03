男心情不好想自殺 友人報警救回一命

42歲張姓男子疑因心情不佳，今天（3日）晚間7時許與朋友通電話時透露輕生念頭，機警友人立刻報案，警消獲報趕往張男新北市中和區連勝街住處，發現張男已在房內上吊，且失去生命跡象，先施以CPR心肺復甦術及AED電擊後，再送往雙和醫院急救，終於救回一命，目前仍留院觀察，輕生原因仍在調查中。

★再給自己一次機會

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(中時)