核三廠驚傳控制棒導管變形 將進行零件更換
驚傳控制棒導管變形，核三廠強調將更換！上月7日起核三廠2號機進行第23次大修工程，今卻傳出驅動軸掉落，導致控制棒導管變形，核三廠回應，由於變形非常細微「可能」不影響運作，但保守起見，已暫停相關測試作業，並進行零件更換。
核三廠驚傳導管變形事件，副廠長高起表示，上月26日2號機大修中，移出爐心暫存於燃料填換池的控制棒導管內的控制棒驅動軸（未連接控制棒）進行吊升檢查作業，其中1支驅動軸在吊升約2呎時，發生驅動軸與結合工具鬆脫，導致該驅動軸沿控制棒導管內掉落，今進行檢查，發現導管內部相關組件有變形跡象。
高起解釋，52組的導管，扮演引導控制棒上下移動的重要角色，被撞擊的其中1組，表面有些微突起，雖未經測量，不過變形量極小，本來可選擇經評估審查，通過評估該導管就可以繼續運轉，但保守起見，台電決定更換相關受影響組件。
至於是否影響核安，高起說，一般而言其中1組些微變故不影響整體運作，也未影響反應器安全與不涉及輻射外洩，不過保守起見，將進行更換，大修工程恐延長，不過仍尚未確定工期。
原能會今也在官網發布公告，指已要求電廠在事件肇因未釐清前，暫停相關測試作業，後續並須提出檢討及改善措施，也會持續監督核三廠作業，確保設備組件回復原有品質。
(中時)
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