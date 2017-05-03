郝龍斌主張泛藍大團結 支持恢復傅崐萁黨籍
國民黨主席候選人郝龍斌3日在新竹東區公學新城舉辦座談會，現場黨員提問，表示應該讓傅崐萁恢復黨籍，以及對黨內不團結的憂心。郝龍斌表示，他非常支持傅崐萁縣長恢復黨籍。另外，只要是正派的團結及核心理念認同，「我們都要把泛藍支持者給集結起來」；郝龍斌重申，如果他當選黨主席，要把認同國民黨、反對民進黨和反對台獨的都團結起來。
針對黨產議題，郝龍斌強調，黨產條例與黨產會是違憲且不公義，現行法律即可處理黨產問題，不過黨產已成為國民黨的包袱及民進黨選舉提款機。郝龍斌主張，未來當選黨主席後，除了壯大國民黨來廢除黨產會和黨產條例，並將黨產轉型成為基金會進行社會服務，以服務民眾來杜絕民進黨的違法追殺，讓全民共享國民黨黨產。
郝龍斌進一步強調，國民黨的再起必須傾聽基層民眾心聲，找回黨員的使命感與光榮感，並將民進黨違法違憲行為徹底的反制。郝龍斌表示，國民黨的危機很嚴重，大家的憂慮他也很清楚，但是危機就是改革、改變的契機，讓黨籍民意代表的服務處轉型成為地方黨部，服務與選舉結合以落實真正的「接地氣」。
(旺報)
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