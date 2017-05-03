陸國產大型客機C919 5日首飛

中新社報導，承擔中國大型客機項目研製任務的中國商用飛機有限責任公司（中國商飛公司）今（3）日宣布，國產大型客機C919將於本月5日在上海浦東國際機場「首飛」。

中國商飛公司總經理賀東風在稍早受訪表示，首飛取決於各方面條件，包括天氣狀況、飛機和機組的狀態。在宣布確定首飛時間的同時，商飛公司也強調，「如天氣條件不具備，則順延。」

路透日前一篇報導分析表示，中國客機或將打破波音和空中巴士兩強的壟斷地位，預估在未來20年高達2兆美元的全球飛機市場中獲得一席之地。

另有市場分析，中國商飛有一些其他手段，並採用了新的設計；同時得到中國政府的支持，進行飛行員培訓計畫、擴大國際員工數量。另外，中國商飛也將會試圖在價格方面進行競爭。

(工商)