趁母親節搶便宜 墾丁旅宿買1間送1間

墾丁現在風光正好，再加上母親節期間各家旅宿推優惠，適合排假出遊。（周綾昀攝）

今年五一勞動節3天連假，墾丁地區旅宿業普遍抱怨生意不佳，沒有進入旺季的感覺，且母親節多選在都會區用餐，鮮少到休閒度假區旅遊，為此，墾丁各大飯店與民宿業者，推出2000元有找、買1晚送1晚和住宿5.2折的優惠等搶客。

恆春半島觀光產業聯盟總幹事吳炫東表示，五一連假期間，雖五星級飯店仍多為客滿狀況，不過一般飯店與民宿住房率僅6、7成，大大未及預期，不如以往4月開始每到連假，墾丁大街都會塞車的榮景。

吳炫東又說，以往墾丁地區旅宿在母親節住房狀況也普通，民眾多選擇留在都會區的餐廳用餐，是因為連假剛過且母親節僅2天假期，因此各家業者多會推出優惠，或搭配系列活動搶客，價格相對低廉，可說趁這段期間遊玩最省錢。

其中，墾丁夏都酒店於5、6月特定日期，推出「春之特定日」住房5.2折優惠，2天1夜雙人4500元起，且14日前預定山景雙人房，還享免費升等海景房；墾丁青年活動中心則推5至14日，具備媽咪身分者平日入住，雙人房只要1588元。

墾丁福華12至14日，推出「買1送1」母親好禮，享住1晚送1晚，或住1間再加贈1間的優惠，還舉辦「福華辣媽趴踢樂」除了有專人服務的閃亮指甲彩繪，和辣媽變裝秀，讓媽媽成為眾所矚目的焦點。

(中時)