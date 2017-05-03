黃河、莫允雯車內一路吻上床！戀情超神速
黃河與莫允雯在台視、八大、愛奇藝熱播中的植劇場《夢裡的一千道牆》，從客戶關係開始彼此了解，感情進而增溫，且進展快速，黃河一句「我不會讓你做噩夢，如果你睡覺時我可以陪你就好了。」打動芳心，兩人從車內吻到車外，家門外再熱吻到床上，就連睡醒也要來個早安吻，高達6、7場吻戲，堪稱植劇場系列情侶之最。莫允雯說，兩人是相識多年朋友，私底下會一起聊畫，因此吻起來不尷尬。
莫允雯飾演的曉青與黃河相識相戀後，總算脫離「可憐青」的憂容，就連在戲中的妝髮服裝也走「甜蜜」風格，她在劇中因太過苦情，只見她高掛兩個大大的黑眼圈，令人憐惜；在與黃河熱戀後，妝容上總算開始遮黑眼圈，甚至還會畫上腮紅，宛如「戀愛中的少女」，手機桌面都換上黃河與徐鈞浩的合照，簡直做夢都會笑。
這場兩人剛起床的吻戲，黃河與莫允雯討論起早安吻的吻法，是輕輕的一啄還是法式熱吻，當兩人選擇是情侶間的小輕吻時，沒想到導演跟他們說：「你們就真的只有這樣親一下而已喔！」黃河打趣說：「老師是個血脈賁張的人。」於是兩人調整吻法，黃河翻身熱吻莫允雯，吻完後還「喇」了起來。吻得讓導演在螢幕前，點頭稱讚這場吻戲吻得很好。
(中時)
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