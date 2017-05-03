五一假期遊鴨綠江大熱門 大陸北韓遊客互看揮手

五一小長假，位於大陸遼寧省丹東市和北韓新義州間的兩國界河──鴨綠江，成了超級景點。兩國遊客都搭船遊江看對岸，船船爆滿。雙方人民在江上還會相互揮手致意。但北韓遊船一旦跨越中線，北韓的邊防單位馬上拉起警報，讓兩國遊客嚇了一跳。

遼寧省丹東市是大陸最大的邊境城市，與北韓的新義州市隔著鴨綠江相望。受到南北韓情勢緊張影響，大陸許多旅行社在今年3月就停止販售赴北韓境內的旅遊產品，但搭船遊鴨綠江看看北韓仍是可以的。許多人利用五一假期來到丹東，就是為了搭船看看最近的北韓究竟是什麼模樣。

大陸民眾參加丹東旅行社的「北韓內河遊」行程，並不需要任何手續，就可搭船進入鴨綠江在北韓的一條支流，近距離觀看北韓境內風光。航行過程中，船上的導遊不時向遊客介紹看到的風景，還說明岸邊北韓軍民的生活。儘管江面寬闊，但遊船離岸邊很近，遊客可清晰的看到北韓的堡壘和兵營、渡口和村莊，還有在田中工作的農民、在江邊巡邏的士兵。遊客看得很認真，還不停用相機或手機拍照。

在鴨綠江另端的北韓境內，五一勞動節也是重要的節日，全國放假一天，每年都會有許多民眾搭船遊覽鴨綠江。大陸遊客搭船看北韓，北韓遊客搭船看大陸，兩國遊客在鴨綠江上互看十分有趣，也延續幾十年來的傳統，彼此揮手打招呼。

和大陸遊船不同的是，北韓民眾搭乘的遊船，有的是公務船，也有一般遊船、漁船和快艇。丹東旅遊業者表示，北韓的純觀光船不多，因此公務船也會在假日滿載遊客觀光。漁船上則多半是船主的家人或親朋好友。搭快艇的可能是經濟情況較好的人。

熱鬧的五一當天，其中一艘觀光船上，靠近大陸方向的甲板上站滿了遊客，船體已經明顯傾斜，但遊客早已看得忘我。當船隻行駛較靠近大陸岸邊，北韓的邊防船就會拉響警報示意返回。

(旺報)