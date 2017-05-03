傅達仁百字文聲援瓊瑤 吐平鑫濤「死活人」心聲

傅達仁聲援瓊瑤。(取自傅達仁臉書、本報系資料照)

傅達仁發文為平鑫濤發聲。(取自傅達仁臉書)

79歲知名作家瓊瑤，日前透過臉書淚訴丈夫平鑫濤因失智中風住院，還因為是否讓丈夫插鼻胃管的問題，與繼子女意見不合，雙方決裂。力推安樂死法案的前資深主播傅達仁，就在臉書寫下上百字聲援瓊瑤，希望政府能尊重善終人權，盡速推動台灣安樂死合法化。

傅達仁稱平鑫濤卧病40O天、中風失智，已不能表達他的善終人權，因此願為平鑫濤發聲，「我是老化絕症！不要插管延長我的痛苦！第一順位發言權應是配偶！第二順位才是長子女！請政府尊重善終人權，撙節全民健保預算，準我安樂死！我已90就是靠機器活着的『死活人』還是會死！幹嘛還要拉長我的大苦？！」

傅達仁聲援瓊瑤一席話，獲得網友反應熱烈，「支持，我們要有尊嚴的走」、「子女愚孝。老病者情何以堪，現在很多子女根本不是照護人卻只會出張嘴指手畫腳」，傅達仁也透露正在籌備成立「人道 尊嚴」善終協會，推動台灣安樂死合法化，希望政府能修法在安寧治療及自主放棄治療外，加一個讓百姓多一自願安樂死的人權尊嚴選擇權。

(中時電子報)