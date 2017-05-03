遊景區可打折 五一北京賣假學生證生意大好

在大陸，花個30、50元（人民幣，下同）買本假學生證，雖然不能買火車票，但拿假證到許多景區都打折，「投資很快就回本」。五一假期間，北京中國人民大學東門外賣假學生證成了大熱門。

許多北京市民都知道，在人民大學東門天橋上，每天下午3點半左右，都會有2、3名婦人，一見到有人路過，就上前低聲問「辦證嗎？畢業證學生證都有」。婦人很努力的介紹「中國政法大學、北京航空航太大學、中央財經大學、北京交通大學等大學的學生證都可以，若要辦清華大學和北京大學及人民大學的，每本50元（約台幣220元），其他學校一本30元。」

「買本假學生證真的好處多多，光是進一個景區省下的錢就能回本。」一名外地來北京玩的遊客說，有些景區原本1張門票就要100元，有學生證可以打5折，花個30元買假學生證，馬上「現賺20元」。

賣假證的人說，假學生證雖然沒法在買火車票時證明身分，但到景區買門票還是很有用的，因為多數景區都分不出證件真假，也就是因為這樣，賣假學生證「生意很好」。

賣假證都賣出了名，難道政府不抓嗎？當地袖子上有「治安巡邏」字樣的治安巡邏工作人員說，每天都在附近巡邏打擊賣假證，但「我們來了，他們就從天橋另一頭跑了。」巡邏人員說，路這邊是海澱街道，那邊屬於雙榆樹街道，管理單位不同。「人跑過去，我們也管不了。」

(旺報)