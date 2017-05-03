末日博士羅比尼：川普是威脅全球經濟最大風險

根據CNN Money報導，曾準確預言2008年金融危機的「末日博士」羅比尼（Nouriel Roubini）表示，華爾街嚴重低估美國總統川普政策下潛伏的負面影響，更直指川普與其政策，已成爲威脅全球經濟的最大風險。

羅比尼說「現在，房間裏面最大的大象」是美國，全球最大的不確定性和最大的尾部風險來自川普政府的經濟、外交和安全政策，認為市場高估川普的正面影響，而低估了負面因素

他更說，如果減稅導致美國赤字大幅上升，受損失最嚴重的將是川普的核心支持者，也就是那些投川普一票的白領、藍領製造業工人。

(旺報)