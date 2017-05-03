OPEC若無法敲定延長減產協議 油價下探3字頭

華爾街日報報導，石油輸出國家組織(OPEC)將於本月底召開半年一度的例會，分析師警告，若OPEC無法敲定延長減產協議，油價恐再見3字頭的低價。

摩根大通與花旗均認為油價下行的風險相當大，一來是OPEC成員國要全數達成延長協議難度頗高，再者其他非OPEC產油國是否參加延長減產也是一大變數，只要其中一個環節出錯，勢必會導致油價重挫，最低可能摜破40美元支撐，將是一年多來再次見到3字頭的油價。

(工商)