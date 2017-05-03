又遭雙反調查 陸商務部籲美克制

美東時間2日美國商務部表示，將對自中國進口的工具箱產品，發起反傾銷、反補貼調查。對此中國商務部3日回應指稱，希望美方克制、審慎使用貿易保護措施。

根據中國商務部統計，2016年中國該產品輸美貿易額規模達9.9億美元。

中國商務部貿易救濟調查局局長王賀軍表示，作為最大的發展中國家和最大的發達國家，中美之間穩定、可預期的貿易環境，對兩國乃至全球貿易秩序具有重要意義，因此雙方應克制、審慎使用貿易保護措施，並透過產業對話與磋商解決衝突。

(旺報)