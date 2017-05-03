美M1戰車大升級 應對俄中新型坦克挑戰

美軍M1A2主戰車將加速進行升級，以應對俄、中軍事技術快速發展。（圖／美聯社）

美國陸軍M1A2坦克的升級除了主動防護系統外，還包括更精密的雷射與紅外線感測技術。（圖／美聯社）

美軍著名的主戰坦克M1艾布蘭(Abrams)最近正在加速研發「主動防護系統」(APS)，讓M1坦克可以在極短時間內辨識並催毀來襲導彈，以加強與俄軍T14及共軍99式兩款新式坦克對抗的能力。

據美國《國家利益》(National Interest)雜誌網站一篇題為《美國陸軍如何建造超級坦克對付俄羅斯和中國》的文章稱，美國陸軍官正在加速研發M1系列艾布蘭坦克一項新的技術，可以讓戰車在毫秒之內辨識、跟蹤和摧毀敵方來襲火箭助推榴彈（RPG）與反坦克導彈(ATGM)。

文章說，這種名為「主動保護系統」的技術使用感測器、雷達、微電腦處理、防護技術和攔截火力，以搜尋並攔截來襲火力。此一系統已研製多年，但近來敵方的火箭推進榴彈與反坦克導彈技術都有重大進展，因此必須加速更新與升級相關技術。

一位美國陸軍官員說，目前正在評估參與「模組化主動保護系統」項目的公司所提出兩種方案，亦即在美國獨立生產或是以國際合作方式製造。

該官員說，目前設計的方向是考慮到2020年以後的需求，可以讓目前服役的M1A2 SEPV4型艾布蘭坦克有更優越的性能，成為速度更快、重量更輕、保護性能更佳、武器火力更強的主戰車。進行升級之後，M1坦克的武器平台可以應付與俄羅斯T14阿瑪塔（Armata）主戰坦克或中國第三代99式坦克對抗的性能需求。

文章指出，已定於2021年進行測試的M1A2 SEPV4型艾布蘭坦克將包括新型雷射測距技術、彩色成像、車載網路、雷射警報接收器和威力更強的120mm坦克炮彈。

雖然由於保密原因，這種未來坦克的很多技術細節尚未披露，但此一升級計劃確定使用第三代「前視紅外線」成像技術，可以提高分辨能力，在雨霧和灰塵的干擾下能探測更遠的敵方目標。此外，它的感測裝置也能主動探測空氣密度、濕度和風速，並將相關數據直接載入系統平台。

(中時電子報)