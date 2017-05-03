雞殺了蛋價還沒止血 彰縣府補助篩檢
爆發戴奧辛蛋後，問題雞殺了，蛋價卻還未能止血，從28.7元跌到22.7元後，至今仍升上不去，蛋農叫苦。彰化縣政府決定啟動補助縣內養雞場一次檢驗費用，補助經費由政府補助50％，其餘部分由雞農負擔。
彰化縣政府今天公告訂定戴奧辛檢測補助辦法及申請流程，蛋雞農戶可向彰化縣養雞協會提出申請檢驗和補助，盡速輔導彰化縣蛋雞農戶申請檢驗戴奧辛。
彰化縣是全國生產雞蛋的大縣，爆發王功蛋行毒雞蛋事件後，蛋農被拖累，叫苦連天，雖然問題雞隻都撲殺了，但兩周過去了，汙染源尚未找到，一時間難以消除消費者心理恐懼，批發蛋價仍盤在低點，北部稍有起色，批發價23.75元，中部維持在22.7元、南部22.5元。
不少蛋農都希望能取得保證，挽回信譽，縣長魏明谷聽取畜產戶意見，農業處也緊急彰化縣養雞協會彼此研討，擬定這次補助辦法。
目前檢驗1次戴奧辛，費用需要2萬5000元左右，縣府補助一半，農委會和蛋農各負擔其餘部分，目前將先調查意願。
雖然，農委會釋出要將戴奧辛納入CAS檢測，並考量傳統檢驗法須7天才有結果，表示1個月內啟動戴奧辛快篩機制，檢驗時間、費用都能減半，能替檢測端注入能量。但是仍有人質疑CAS並非法規強制檢驗項目，難以把關所有蛋品。
鑑於彰化縣有882場養雞場，魏明谷決定補助若有意願，就補助檢驗的費用，都可以取得安全證明，但自由申請、沒有強調，現階段先進行意願調查，初估家數。
(中時)
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