女作家自殺案 官方認定髮夾彎

作家A女自殺案，因A女雙親透過出版社發表聲明，指女兒遭補教名師「誘姦」，台南市社會局提醒此舉恐觸法。沒想到，衛福部保護服務司長張秀鴛認為，此事件屬社會矚目案件、重大治安事件，不需隱去被害人姓名。對此，台南市社會局強調尊重中央主管機關決定。

台南市社會局指出，女作家輕生後，該局於4月28日上午10時許接獲衛福部保護司通知，指出版社代發父母聲明，公開受害者姓名恐違反性侵害犯罪防治法13條、13-1條，要求該局處理。

鑑於聲明中提及女作家曾被「誘姦」，雖然當事人已經不住在台南，社會局家防中心仍前往林父診所及林家戶籍地家訪關心，了解是否需提供專業協助？但因家中無人，並未與家屬接觸。

社會局說，雖然全案尚未明朗，但因衛福部要求該局處理，該局隨即代轉通知給出版社，並同時代發新聞稿提醒各單位注意，所有動作都是代為提醒通知，並沒有要開罰，也沒有要求媒體不得報導。

社會局強調，性侵害防治法的目的是為了保護被害人，該局作為也是從此一角度出發，談論或公布加害人並不違法，外界指稱台南市要追究公布狼師姓名者純屬誤解，南市府一定站在保護弱勢，打擊不法的一方。

社會局還強調，至於能不能公布被害人姓名？尊重中央主管機關的決定；更何況該局也不是新聞媒體主管機關，能否公布被害人姓名也不是他們有權認定。

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(中時)