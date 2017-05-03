事關社會公益　衛福部：媒體可揭露才女作家姓名

衛福部指，才女作家事件事關社會公益，依法，媒體報導可揭露其姓名。（翻攝網路）

才女作家林奕含上周驚傳輕生，其父母隨後發聲明指出，女兒過去曾遭補習班老師誘姦，震驚全國。衛福部在第一時間要求媒體勿揭露被害人身分「以免誤觸法律規定」，遭立委質疑衛部干預新聞報導。衛福部今改口澄清，該案事關「社會公益」，報導時可揭露被害人姓名。

原先就具高知名度的才女作家林奕含，上周輕生後經媒體大篇幅報導，引發社會輿論高度關注，衛福部保護司當下便以一紙新聞稿，通知媒體要重視性侵害被害人的心理創傷議題，並留意性侵害犯罪防治法有關的「被害人身分隱私保障」規定，表示除非攸關「社會公益」，否則媒體勿在報導中揭露被害人個資，各媒體隨之也均以「A女」來作為才女作家的代號。

但此消息一出，引發外界譁然，認為衛福部「管太多」，甚至連執政黨立委都跳出來抱不平，民進黨立委林俊憲就在臉書貼文，質疑衛福部「以超高行政效率干預新聞報導」；衛福部當下則喊冤，認為自己僅是盡告知義務，絕對未干預新聞報導。

事發將近一周後，衛福部今終於鬆口，強調依《性侵害犯罪防治法》第13條規定，被害人死亡，若經目的事業主管機關權衡社會公益，認為有報導或揭露必要者，則可揭露姓名及足以識別身分的資訊。

衛福部保護司司長張秀鴛表示，過往遇到類似的相關事件，該司都會依慣例來發稿提醒、呼籲媒體，但均會告知「例外」的情形；有鑑於被害人父母在前夜發表的四點聲明，經內部開會討論後，認為該事件若經媒體報導後，能達到穩定人心、澄清事實、避免危險擴大等效果，符合「社會公益」條件，認為往後報導可揭露林奕含的姓名。

關於「社會公益」的認定，張秀鴛解釋，當初修法時，各縣市都有來參加，立院網站也有立法理由，故各目的事業主管機關的判斷多會有共識，以該事件來說，主管平面的觀傳局、主管網路媒體社會局、主管電視和廣播的NCC，和保護司的立場都很一致。

(中時)