49歲張敏認愛？驚天告白周慧敏「守輪迴與你同在」

張敏今晚突在微博向周慧敏告白。(取自張敏微博)

張敏深情告白周慧敏。(取自張敏微博)

張敏。(本報系資料照)

49歲香港女星張敏，今(3日)晚間9時許突然在微博PO出周慧敏照片，深情寫下「這一世，你安守著我，無約無期 看繁花棲滿枝，聽風推浪，只許一肩」，引發大陸網友暴動，認為張敏該不會是在公開戀情了吧。

張敏早前坦承與前經理人劉永輝分手數年，澄清兩人從未結過婚，目前與小10歲製作人穩定交往2年，未料她今晚卻疑似在微博向周慧敏深情告白，引發網友瘋狂猜測張敏這條微博到底是什麼意思。

張敏2字也因此迅速登上熱搜榜前十名，吸引網友熱烈討論「公開出櫃？？？？」「這顏值，生的孩子一定美到沒爸爸」、「周慧敏還沒離婚吧」、「直接帶話題？？不會是要一起上節目炒作吧？」

(中時電子報)