兄弟牛棚放火 桃猿11比7逆轉奪勝

林泓育今面對中信兄弟，在8局上敲出陽春炮，率隊打開逆轉氣勢。(資料照 范揚光攝)

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中信兄弟與Lamigo桃猿今在洲際棒球場交手，兩隊投手鄭凱文與賽格威，首局都遇到危機失掉分數，中信雖然一度取得3分領先，但第8局牛棚卻放火，慘遭桃猿逆轉戰局，終場桃猿以11比7擊敗中信拿下勝利。

此役首局雙方都展開攻勢，桃猿靠著開路先鋒余德龍的三壘安打，加上郭嚴文與王柏融的串聯安打，以及陳俊秀的高飛犧牲打，首局就攻下3分，不過下半局中信馬上還以顏色，先靠著張正偉的二壘安打，加上對方守備發生失誤，形成滿壘，隨後蔣智賢與陳子豪都擊出安打，中信一口氣灌進4分大局，直接逆轉情勢。

2、3兩局中信都在得點圈有人時，適時擊出安打，將分數拉開至6比3，雖然第4局桃猿趁著野手選擇追回1分，不過6局下中信靠著雙盜壘戰術，成功再添1分，6局結束取得7比4領先。

第8局戰局卻風雲變色，桃猿在兩出局後，林泓育面對周磊轟出陽春炮，周磊隨後又投出2次四壞球，加上一次暴投，形成1、3壘有人，中信緊急換上終結者陳鴻文，結果又被擊出2支安打、1次保送，加上隊友失誤，讓猿隊單局攻下5分逆轉情勢取得領先。

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第9局桃猿又趁著四壞保送攻佔得點圈，隨後陳俊秀擊出安打，單局桃猿又添2分，下半局守護神陳禹勳順利壓制中信打線，成攻守成，終場桃猿以11比7逆轉擊敗中信。

(中時電子報)