綠民代霸氣公開狼師姓名 陳揮文狠吐：證據呢？

名嘴陳揮文。(本報系資料照)

26歲女作家之死，為補教業投下震撼彈，民進黨高雄市議員蕭永達、立委林俊憲，這2天相繼召開記者會，公布狼師姓名，只是名嘴陳揮文昨晚就在廣播節目《飛碟晚餐 陳揮文時間》質疑民代是否掌握具體證據：「你說就是這個補教名師某某某，那你的證據是什麼？」

陳揮文稱若民代真的有證據，應該把證據提供給檢調，而不是拿來開記者會，「立委也好高雄市議員也好，你們的工作不更該開記者會，你把ＰＴＴ早就爆料的內容，在媒體鏡頭前面念一次，這樣對嗎？這樣搏版面的喔。」

至於林俊憲在記者會中表示一切合法，一切合法，請媒體不必再用馬賽克或消音，陳揮文反吐槽林俊憲是哪家電視董事長，「你講了算？到時候NCC公文來誰回？」感嘆不管立委還是議員，都變成逞兇鬥狠，撂話「不是你，你來告我」、「用政治生命作賭注」，這不是解決問題的方法，重點是才女作家當年是否遭傷害，現在可否去辦補教名師，還有沒有其他被害人，「其實你讓他的名字曝光，案子還是沒破啊…」

另外，陳揮文也質疑檢察官對才女案件少了慈悲與同理心，從才女作家父母聲明到民代記者會報紙都刊登了，為何檢察官不辦？「你任由民進黨的高雄市議員、立委開記者會作秀，任由PTT把矛頭指向補教名師女兒。如果她爸爸真的傷害女學生，那跟這個補教名師女兒有什麼關係？」

陳揮文又問：「誰可以調通聯記錄？誰能發動搜索？誰可以申請監聽？誰可以限制出境？網友嗎？PTT？名嘴？政論節目？立委？他們都不行，只有檢察官可以。」質疑為何檢察官為何遲遲不動作，不是公訴罪？不是可以剪報分案？大家都安靜，那不要辦好了。

附註：剪報分案意指，檢察官經由媒體得知有犯罪行為，即可主動偵辦，由檢察長批示後，即可進行偵辦。

(中時電子報)