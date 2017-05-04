▲早療協會舉行小種籽圓夢獎學金頒獎，到場賓客比受獎慢飛天使還多。（楊樹煌攝）

▲台灣兒童發展早療協會理事長孫世恆〈右〉與縣府社會及勞動處長林俊梧〈左〉頒圓夢獎學金給得獎慢飛天使。（楊樹煌攝）

早療協會頒小種籽圓夢獎學金 到場賓客比受獎慢飛天使還多

楊樹煌／南投報導

台灣兒童早療協會為鼓勵及肯定慢飛天使即將進入學習不同階段，期讓孩子及家長感受各界支持的力量，3日舉行「小種籽圓夢獎學金」頒獎，頒給10名學童5萬元獎金，非常溫馨感人的是，這場頒獎典禮，與會的長官、貴賓及民意代表郤比受獎人還多，就是為了關懷與鼓勵慢飛天使。

今天到場的貴賓與民代有社會處長林俊梧、教育處特教科員陳郁潔、立委馬文君草屯服務處秘書陳啟昭、縣議員簡峻庭、廖梓佑、簡賜勝、林永鴻、黃文君、李洲忠、鎮代主席李明鴻、鎮代莊惠惠、草屯鎮公所主秘劉秋露、社會課長簡永捷，都到場為慢飛天使加油打氣。

林俊梧處長讚譽早療協會理事長孫世恆的用心，為慢飛天使提供好的據點，還有沛旭資訊董事長唐旭忠率先捐助獎學金，讓慢飛天使能安心就學，林處長說，雖然縣府資源有限，但仍會全力協助。

在頒獎典禮時，早療協會也安排受獎媽媽發表感言，有位陳姓媽有感而發透露，身為慢飛天使的媽媽，又身處在偏遠地區資源缺乏的鄉鎮，一路上走來，心情悲喜摻雜，從一開始的不相信，憤怒、悲傷轉化為接受，一路上看著孩子的轉變，內心相當激動與興奮。

另有位媽媽也指出，療育是條艱辛又漫長的路程，我不是個完美的母親，在教養孩子上我和一般家長有憤怒、失望、沮喪，甚至迷失自我，但我很感恩這一路都有人持續幫助我們，希望孩子入學後，能有好老師好同學陪伴，讓孩子快樂長大，這是做媽媽最大的心願，也是大部分家長的心願。

早療協會理事長孫世恆也在會中感謝唐董事長的熱心捐助，希望藉由這次的助學活動，能有更多有志人士，加入認助行列，讓更多孩子能安心上學，讓更多家長有信心向前，不管奉獻愛心金額多少，是定期認捐或小額捐款，對孩子來說，都是一份難得的溫暖。

(中時)