被指控是誘姦狼師 陳男：她都死了...

被控誘姦，陳男回應說：「人（林奕含）都死了，多說無益。」(圖/網路照片)

美女作家林奕含上吊自殺結束26歲短暫生命，高雄市議員蕭永達召開記者會，公布狼師姓名，並指控陳男就是狼師，還隔空嗆「有種就告我」。陳男任職的補教業者3日指出，上周五向陳男追問說，「外面說得沸沸揚揚是怎麼回事？」陳男回應說：「人（林奕含）都死了，多說無益。」

陳男在上周五辭職的補習班，已教3、4年了。補習班說：「我們不想再聘他，他也不想教了。」「除非還其清白，補習班不會再聘他。」

據《蘋果》報導，補習班說，陳男是採團隊老師輪流授課，陳男不教，還有其他老師會教，但如果學生是因慕陳男之名來上課，沒有陳男就不想補，會依相關辦法辦理退費，但目前仍沒有學生提出退費。

★請珍惜生命，再給自己一次機會。

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(中時電子報)