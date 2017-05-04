獨／ 瓊瑤媳護婆婆 嘆「家家有本難念的經」

瓊瑤（右）和平鑫濤。

瓊瑤因老伴平鑫濤失智、中風住院，為了要不要插鼻胃管維繫生命，與平鑫濤子女撕破臉，50年的恩怨情仇頓時被攤在陽光下。瓊瑤3日不再談這場家庭悲劇，身邊人形容她被攻擊得遍體鱗傷、心力交瘁，還在調適心情，她的媳婦、知名製作人何琇瓊護婆婆說「平雲先生陳述的真相，我不認為句句屬實」

，平鑫濤兒子平雲則說「大家都是出於愛，真的不希望流於意氣之爭」，盼事件到此為止。

平雲日前發表公開信表達平家子女立場，平雲的女兒平安也在臉書留言捍衛家人。瓊瑤和前夫育有一子陳中維，她媳婦何秀瓊說，「第三代在這件事的過程中基本上沒參與，不應該妄加評論，尤其身為晚輩，應有的禮貌、尊重，都該有吧。家家有本難念的經，讓風波早點平息，回到正常生活，不需要淪為雙方的筆戰，這也不是阿姨的初衷，我們家人也都支持阿姨的看法與決定」。

平雲表示，「我的兒女也是因為看到爸爸、姑姑們受到指控和誤解，出於愛護親人才發言，沒有惡意」，表示3日已和瓊瑤的秘書做完照顧平鑫濤的交接工作，對瓊瑤萬念俱灰表示暫時不再去看平鑫濤，「我想瓊瑤阿姨前天只是一時情緒性的發言

，這樣的結果也不會是我父親希望的，等她調適完心情，我們還是歡迎她隨時到安養中心探望」。

他強調，公開信不是要和瓊瑤針鋒相對，「我們願意承受誤解 ，但也仍要保護我們的朋友， 阿姨的文章影響力大，讓侯文詠、榮總遭攻擊，我們也過意不去，雖然侯文詠要我們不用在意」。外界聲音很多，認為平家子女不該讓高齡的平鑫濤再承受插鼻胃管之苦，「做這決定時我們也很掙扎，其實這幾天也有不認識的民眾以及我的同學主動為我們打氣，他們分享說自己的父母也經歷同樣的事，插鼻胃管之後也有好轉的，每個病例情況不同，最後還是應該回歸到醫學領域」。

他說，這一切原本都只是家務事而已，但父親的病情被迫變成這麼大的新聞，因為他們是名人，台灣已進入高齡化社會，「

我父親的病例只是台灣病例中的其中一個 ，和我們一樣面臨選擇上的為難、更需要社會關懷和支持的對象還很多，大眾若能藉由我父親這病例探討失智、長照、安樂死等議題，那這個紛紛擾擾的家務事才會有正面價值和意義」。

(中時)