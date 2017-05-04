遭控害希拉蕊落選 美FBI局長：噁心
美國聯邦調查局局長柯米（James Comey）3日出席參議院司法委員會監管聯邦調查局的聽證會時表示，他對希拉蕊指責「害」她落選，感到些微噁心，但他也表示不後悔當初的決定。
柯米表示，FBI探員偵查一起手機兒童色情案時，意外在韋納(Anthony Weiner)電腦中發現了柯林頓幕僚艾比汀(Huma Abedin)傳送的電郵。艾比汀是韋納的妻子，這些柯林頓電郵有「數千封」。柯米說，他別無選擇，無法不採取行動，所以在去年總統大選前11天拋出震撼彈，前往國會宣布，重新開啟調查柯林頓使用私人電郵的案件。
他強調如果在去年大選前隱瞞對希拉蕊電郵的新調查將會是個大災難，他不後悔這麼做，但承認可能因此影響的選舉結果。不過柯米強調若不宣布此事，會破壞聯邦調查局的名聲，將觸犯「知情不報」的重罪，被誤會試圖隱瞞重要的新訊息以保護候選人。
另外，柯米相信俄羅斯介入美國政治，要對去年駭客入侵民主黨全國委員會電郵負責。不過柯米拒絕置評:「在調查結束之前，不要期待我會對俄羅斯調查發表任何說法。」
(中時電子報)
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