歐冠連621分鐘無失球 尤文4強先勝摩納哥

阿根廷前鋒伊瓜因第29分鐘替尤文圖斯率先踢開摩納哥大門，興奮的狂吼慶祝。（美聯社）

歐洲足球冠軍聯賽4日上演年輕vs.經驗的「矛盾之爭」，結果39歲義大利國門布馮（Gianluigi Buffon）以5次精彩撲救，帶領尤文圖斯的鋼鐵防線擋住法甲摩納哥的利矛，巴西老將阿爾維斯（Dani Alves）則兩度助攻阿根廷前鋒伊瓜因（Gonzalo Higuain）破門，幫助尤文以2比0拿下客場首回合，決賽門票在望。

儘管4強還有第2回合，但本季歐冠很可能重演1997-98賽季的爭冠戲碼。西甲「銀河艦隊」皇家馬德里主場首回合以3比0完勝同城死敵馬德里競技，局勢大好，尤文雖然少進1球，卻有兩顆寶貴的「客場進球」，本季歐冠已連續621分鐘無失球，下周回主場更是遊刃有餘。

摩納哥是本季歐洲足壇進攻火力最旺的球隊之一，特別是從歐冠16強淘汰賽起，連續4戰都攻入3球，該隊擁有18歲法國前鋒姆巴佩（Kylian Mbappe），青春無敵，對上本季歐冠10戰失2球的尤文圖斯，被認為是精彩的矛盾之爭。

有趣的是，當1998年布馮首次隨義大利出征世界盃時，姆巴佩該年才在巴黎郊區出生，今役也是姆巴佩發動摩納哥首波強攻，但他的小角度墊射被布馮沒收，接著哥倫比亞前鋒法考（Radamel Falcao）的頭槌也被布馮拍掉。

尤文先擋住摩納哥強攻，隨即還以顏色，第29分鐘，尤文從右路發動快速反擊，戴巴拉（Paulo Dybala）在中場送出腳後跟妙傳，阿爾維斯突破到禁區右側，也複製一記漂亮的腳後跟傳球，助攻中路直進的伊瓜因勁射破網，上半場1比0領先摩納哥。

義大利門神布馮（下）搶在法國小將姆巴佩之前，先一步攔住摩納哥的穿越傳球。（美聯社）

下半場一開賽，摩納哥再次搶攻，布馮又擋出法考的禁區內射門。第59分鐘，尤文又是同樣的三人組啟動進球攻勢，戴巴拉在右前場斷球成功，阿爾維斯右路斜吊，助攻伊瓜因在門前6碼位置鏟射破門。

去年夏天以9千萬歐元轉會費加盟的伊瓜因，儘管此役在進攻串聯上失誤不少，但有攻門機會都能把握，替尤文取得兩顆客場進球。而摩納哥希望至少追回1球的企圖，也隨著法考近距離頭槌被布馮指尖擋出門楣而破滅，

尤文圖斯本季歐冠上次失球已是32強小組賽倒數第2戰作客賽維亞之役，接著連6戰完封對手，已經連續621分鐘沒有失球。摩納哥雖是首支兩度殺入歐冠4強的法甲球隊，但下周想在杜林翻盤晉級，幾乎是不可能的任務。

(中時電子報)