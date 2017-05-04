美國今再試射可載核彈洲際飛彈
美國空軍表示，今在加州再度試射了一枚洲際長程飛彈，雖然這屬於常態性、定期的測試，但在北韓最近不斷積極發展核武的背景下，美軍這起飛彈試射獲得相當多的注目。
根據CNN報導，美國空軍全球打擊司令部(Air Force Global Strike Command)表示，美軍從位於西岸的范登堡空軍基地(Vandenburg Air Force)試射了一枚、未裝載彈頭的義勇兵三型洲際彈道飛彈。這枚飛彈飛越了4,200哩後，墜落在位於馬紹爾群島上的一處試射場。
雖然美國會定期測試其洲際武器系統、以確保系統的精準度和穩定度，這次的試射也早已排定，但這次的試射和在4月26日舉行的試射，都發生在北韓不斷展現其發展核武的決心的時刻。
義勇兵三型飛彈被視為代表美國核威攝能力的三角系統中，唯一陸基的部分，其他兩者分別是從潛艦發射的核子彈道飛彈，以及長程轟炸機攜帶的核子武器。
美國在1960年代啟用義勇兵系統，主要是為了確保飛彈可以在任何時間、迅速發射，目前美國在懷俄明州、蒙大拿州和北達科塔州的三個空軍基地，儲備了約450枚義勇兵三型飛彈。
(中時電子報)
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