不是蜜雪兒 歐巴馬被爆2度求婚白人女性

有人爆料，歐巴馬在蜜雪兒之前曾經和一個白人女友有過一段情，而且還和她拚死的求婚('desperately proposed)」，兩次被拒。(圖片取自美聯社)

前總統歐巴馬與蜜雪兒恩愛，是眾所皆知的事情，但最近有人爆料，歐巴馬在蜜雪兒之前曾經和一個白人女友有過一段情，而且還和她拚死的求婚('desperately proposed)」，兩次被拒。甚至在和蜜雪兒交往時還和這名白人女友藕斷絲連。

新書「新星(Rising Star)」作者蓋洛(David J. Garrow)稱，歐巴馬在認識前第一夫人米雪之前，約會的是白人女士耶格(Sheila Miyoshi Jager)。歐巴馬是在1986年第一次向耶格求婚，當時她23歲，他25歲。被耶格雙親擋下，認為他們都還太年輕。接著歐巴馬在離開哈佛法學院之前，再度向耶格求婚，再度被拒。

據了解，書中引述耶格的話說，歐巴馬與耶格曾經深深相愛，在芝加哥築有香巢，有如一個屬於我們自己的小島。

耶格目前53歲現在俄亥俄州歐柏林學院(Oberlin College)教書，為東亞研究主任。據了解歐巴馬與米雪兒交往的第一年，歐巴馬與耶格還繼續聯絡，直到與米雪兒結婚後，他與耶格才一刀兩斷。

(中時電子報)