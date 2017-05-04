北部悶熱 高溫32度 靠山區有局部短暫雨

今北部悶熱、高溫32度，靠山區則有局部短暫雨。(取自中央氣象局)

今各地仍舊是炎熱天氣型態，北部最高溫會來到31、32度左右，中南部最高溫也可達33度。而各地的紫外線指數除了基隆、雙北、桃園為高量級，其他各地皆為過量級，提醒民眾適當補充水分並做好防曬工作。

降雨方面，今各地及澎湖大多為多雲，僅東半部地區及金門、馬祖有局部短暫陣雨，午後北部地區及中南部山區有局部短暫陣雨。

周五、周六則會有波鋒面接近 ，這波鋒面系統的水氣不算多，但仍有些降雨發展，也較不穩定，尤其北風南下，溫度也會明顯下滑，北部高溫有機會降到26-27度，和這幾天相比舒適不少，中南部降溫則較不明顯。而雨勢可能集中在周五，並以中部以北為主，山區也會有些短暫雨勢，周六就會緩和。

至於在空氣品質部分，今日北部及高屏地區為橘色提醒(對敏感族群不健康)，其他地區為普通至良好等級，指標污染物為細懸浮微粒及臭氧。

(中時電子報)