黛安娜王妃不會死 若女王做這件事...

她的前保鏢哈菲爾（Ken Wharfe）則聲稱如果英國女王可以當時仍決定王室的保鑣在黛妃身邊，他就不會香消玉殞。(圖片取自NBC)

今年是英國黛安娜王妃（Princess Diana）逝世20周年，她的迷人丰采與身影令世人懷念，英國前首相布萊爾稱她為「人民的王妃」，她的前保鏢哈菲爾（Ken Wharfe）則聲稱如果英國女王可以當時仍決定王室的保鑣在黛妃身邊，他就不會香消玉殞。

黛安娜王妃1997年8月31日，在法國巴黎阿爾瑪橋隧道中遇上狗仔隊追蹤，失控越過行車線撞向燈柱和石牆，不幸車禍身亡，年僅36歲。

她的前保鏢哈菲爾（Ken Wharfe）在即將於五月五日（星期五）在NBC發表的戴安娜王妃生活與死亡紀錄片前，發表驚人評論。

他強調當時他呼籲戴安娜王妃保留皇室保鏢的服務，他認為只有女王陛下可以說服黛安娜保持安全，因此可能會挽救她的生命。

在接受電視節目採訪時，前警察總監也曾告訴戴安娜：「無論你想做什麼，你將永遠是戴安娜王妃」「你不應該放棄的一件事是你的安全。我強烈要求你不要這樣做。」

哈菲爾說：「如果女王當時堅持要保留這些維安，那麼我們不會進行這樣的討論，因為我認為黛安娜今天會活著。」

(中時電子報)