黛安娜王妃不會死 若女王做這件事...
今年是英國黛安娜王妃（Princess Diana）逝世20周年，她的迷人丰采與身影令世人懷念，英國前首相布萊爾稱她為「人民的王妃」，她的前保鏢哈菲爾（Ken Wharfe）則聲稱如果英國女王可以當時仍決定王室的保鑣在黛妃身邊，他就不會香消玉殞。
黛安娜王妃1997年8月31日，在法國巴黎阿爾瑪橋隧道中遇上狗仔隊追蹤，失控越過行車線撞向燈柱和石牆，不幸車禍身亡，年僅36歲。
她的前保鏢哈菲爾（Ken Wharfe）在即將於五月五日（星期五）在NBC發表的戴安娜王妃生活與死亡紀錄片前，發表驚人評論。
他強調當時他呼籲戴安娜王妃保留皇室保鏢的服務，他認為只有女王陛下可以說服黛安娜保持安全，因此可能會挽救她的生命。
在接受電視節目採訪時，前警察總監也曾告訴戴安娜：「無論你想做什麼，你將永遠是戴安娜王妃」「你不應該放棄的一件事是你的安全。我強烈要求你不要這樣做。」
哈菲爾說：「如果女王當時堅持要保留這些維安，那麼我們不會進行這樣的討論，因為我認為黛安娜今天會活著。」
(中時電子報)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。