蔡英文提「三新」，陸學者：逃避九二共識

上海台灣研究所常務副所長倪永傑。（圖片摘自中評社）

蔡英文總統提出兩岸「三新」主張，大陸涉台學者倪永傑批評，蔡英文既想逃避九二共識，又想搶奪兩岸議題的話語權。面對執政滿意度創新低和2018年縣市長選舉，蔡英文以民粹手段，用「三新」來轉移民眾的不滿情緒，同時把兩岸關係低迷的責任全部推給大陸。

蔡英文提到的新情勢，在上海台研所常務副所長倪永傑看來，蔡總統執政一年以來，不論是內政、台美關係、兩岸關係都很失敗。根據美麗島電子報的民調，平均滿意度只有22％，其中對兩岸政策的滿意度低至17％，尤其20-29歲的年輕人，對蔡英文兩岸政策的不滿意度高達63％。

倪永傑認為，答卷沒有新舊之分，「蔡英文連舊答卷都還沒做完，奢談重啟一份新問卷？」倪永傑直指，蔡英文的目的就是為了逃避九二共識，「但問題是，繞開九二共識，能帶來兩岸的和平與穩定嗎？」

倪永傑表示，問卷不僅是大陸出的，同時還來自台灣民眾和國際社會，「沒有良好的兩岸關係作根基，經濟、民生等內部改革能成功嗎？台灣的國際參與能有突破嗎？」連美國總統川普都說，不想給大陸國家主席習近平找麻煩，但蔡英文卻一心想和川普通電話，只想製造麻煩。

針對蔡英文提出兩岸關係「新模式」，建立結構性的合作關係，倪永傑強調，兩岸關係離不開九二共識、兩岸同屬一中的核心內涵，過去馬英九政府和大陸在「九二共識」基礎上的互動模式是管用的，而大陸對民進黨政府的標準一樣，並沒有更多的要求，「為什麼要捨近求遠另尋新模式？蔡英文想另闢蹊徑，只會碰得頭破血流！」

蔡英文此刻拋出兩岸「三新」主張，倪永傑認為，她是以民粹手段，為台灣2018年將舉行的縣市長選舉預熱話題。由於支持度下滑、兩岸關係持續冷對抗、內政改革效果不彰、近來遲遲沒收到WHA邀請函，蔡英文企圖藉「三新」把責任全推給大陸打壓，轉移民眾的不滿情緒。

蔡英文從去年上台後，一直呼籲要大陸釋出善意，倪永傑反問，大陸持續擴大兩岸民間交流、推出青創園地、就學就業政策扶持、研究居民同等待遇等，「大陸已經仁至義盡，對照蔡英文不斷推出去中國化、文化台獨的做法，光說不練的是蔡政府，大陸真的是躺著也中槍。」

倪永傑舉例，蔡英文對大陸的敵意表現在緊縮兩岸交流，準備推保防法、反滲透法等綠色恐怖，扣陸生共諜的帽子，更別說對陸配、陸生、陸企的權益都沒改善，「沒有為兩岸關係搭橋，反而拆散兩岸聯繫。」

(中時)