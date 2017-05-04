不是穆斯林 FBI：恐怖分子大都是美國公民

柯米表示目前FBI未結案、正調查中的恐怖行動嫌犯，大多是美國公民。(圖片取自美聯社)

先前美國總統川普旅行禁令大肆打擊穆斯林，認為穆斯林是美國安全的隱憂，引起外界撻伐認為這是一種歧視。今日聯邦調查局局長柯米(James Comey)今天在參院司法委員會作證時說，目前FBI未結案、正調查中的恐怖分子，大多是美國公民。而這番言論無疑打臉川普總統的穆斯林旅遊禁令。

有議員在聽證會上，拿出川普競選文宣「川普防範穆斯林移民聲明」(Donald J.Trump Statement on preventing Muslim Immigration)，詢問聯邦調查局局長柯米，川普競選期間針對穆斯林的歧視性言論以及他頒布旅遊禁令，至今是否造成美國更不安全?是否承諾要禁止所有的穆斯林進入美國？這樣會使美國更安全？

柯米表示，他不願針對特定性言論多加評論，他強調，事實上仇恨犯罪從2014年一直增加，他提醒移民社區要勇於舉報犯罪行為，一些對特定族裔穆斯林的敵視認知或是行動反而讓我們(FBI)更難做事」(makes our job harder)。他也同意，大部分調查中的恐怖犯罪分子都是美國公民，嫌犯現在是否具「公民身分」根本無法作為認證恐怖份子的指標。

(中時電子報)