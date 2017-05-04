中時電子報

優質豐富的新聞媒體

歷史新聞

台北最潮歐風餐廳 文華精品Cafe de Lugano明開幕

工商
台北最潮歐風餐廳 文華精品Cafe de Lugano明開幕
Café de Lugano〉戶外區占地200坪，很有歐洲風情。（圖／姚舜攝）
台北最潮歐風餐廳 文華精品Cafe de Lugano明開幕
色彩繽紛的陽傘，馬賽克圖案的石頭地板，位在文華精品一樓中庭廣場的〈Café de Lugano〉戶外區像「台北都會裡的歐洲租界」。（圖／姚舜攝）
台北最潮歐風餐廳 文華精品Cafe de Lugano明開幕
Café de Lugano試營運期間即吸引不少品味男女前往消費用餐，並享受美好的春日暖陽。（圖／姚舜攝）
台北最潮歐風餐廳 文華精品Cafe de Lugano明開幕
〈Café de Lugano〉的室內以「法國藍」為基調，並有法國當代藝術家Jacques Pellegrin原創作品裝飾。（圖／姚舜攝）
台北最潮歐風餐廳 文華精品Cafe de Lugano明開幕
〈波士頓龍蝦可頌〉以酥皮可頌夾著整隻波士頓龍蝦的蝦螯，以及芽菜、綠橄欖為餡，是紐約客最愛潮食。（圖／姚舜攝）
台北最潮歐風餐廳 文華精品Cafe de Lugano明開幕
〈脆皮豬燕麥粥〉以高纖燕麥演繹燉飯，用加了奶油、牛奶與帕瑪森起司的雞湯燉煮，慢煮再煎的豬五花則淋法式肉汁提味。（圖／姚舜攝）
台北最潮歐風餐廳 文華精品Cafe de Lugano明開幕
〈里昂想像〉沙拉，主廚以創意調製的覆盆子油醋醬取代巴薩米哥油醋，為盤中繽紛時蔬提味。（圖／姚舜攝）
台北最潮歐風餐廳 文華精品Cafe de Lugano明開幕
〈鄉村蔬菜湯〉的味道香濃且湯質醇厚，喝時可將串籤的番茄、孢子甘藍與芽菜撥入湯內一起享用。（圖／姚舜攝）
台北最潮歐風餐廳 文華精品Cafe de Lugano明開幕
〈板烤花枝佐煙花女醬〉是用經典的煙花女醬汁（puttanesca）為厚切炙烤的花枝與蛤蜊提味。（圖／姚舜攝）
台北最潮歐風餐廳 文華精品Cafe de Lugano明開幕
以茄子、櫛瓜、甜椒等蔬菜烹製的〈香料燉菜〉是北非與地中海一帶的家常料理，吃食時可以麵包沾醬汁品嘗。（圖／姚舜攝）
台北最潮歐風餐廳 文華精品Cafe de Lugano明開幕
〈希臘優格與新鮮根莖蔬果〉是以濾掉乳清的優格搭配新鮮蔬果的低卡能量美食，吃起來沒有負擔。（圖／姚舜攝）
台北最潮歐風餐廳 文華精品Cafe de Lugano明開幕
〈Café de Lugano〉飲料單上有用瑞士頂級Du Rhone可可粉沖製的巧克力飲品，是全台唯一可以喝到這款飲料的地方。（圖／姚舜攝）
台北最潮歐風餐廳 文華精品Cafe de Lugano明開幕
文華精品〈Café de Lugano〉廚藝團隊很年輕並充滿創意與熱情。（圖／姚舜攝）

古堡建築環繞的中庭廣場，色彩繽紛的陽傘下，名媛貴婦、品味男女針落地坐在藤椅上，悠哉地品啜著香濃的精品咖啡，或是享受晨午餐或下午茶，春日的陽光，照暖了徐徐吹來的風。穿插在露天陽傘咖啡座間的花盆，新鮮初透嫩芽的綠，讓萬紫千紅的花更顯娉婷。如是的人間靜好，印象中應該在歐洲小鎮，如今卻出現在台北都會，與台北文華東方酒店共構的文華精品中庭。

為了傳遞精緻優質生活與休閒情趣況味，投資開發台北文華東方酒店與文華精品的開泰豐董事長林命群，繼在文華精品開出〈Thai & Thai 〉泰菜餐廳、〈但馬家涮涮鍋 & 鐵板燒〉之後，又在文華精品的1樓開了「很有味道」的Café餐廳，名為〈Café de Lugano〉的新餐廳，室內與戶外一樣精彩，白天與夜晚各有「表情」，如此「脫塵絕俗」的環境氛圍，在台北都會很難得，也很少見。

文華精品一樓戶外中庭，那用不同顏色石頭以馬賽克手法拼接地面的廣場，想像中原本是用來作為馬拉利、保時捷或賓利的「曬車場」，如今空間解嚴成了〈Café de Lugano〉的戶外座位區。廣場搖身一變成了巴黎香榭麗舍大道，新餐廳則宛如大道上的Brasserie，迷漫著濃厚的歐風浪漫氣圍。

Lugano(盧卡諾）是瑞士南部義大利語區的城市，這裡治安良好、氣侯怡人，並兼有瑞士的生活品質與義大利的熱情浪漫，不僅是許多瑞士人退休後最想居住的城市，許多歐洲人都想移居到此，享受當地的湖光山色與好山好水。林命群以Lugano為新餐廳命名，是想將這裡打造為一消閒新境，希望客人來此，不只是為「吃喝」，更是為了感受那宛如世外桃源的氛圍，同時在這裡「看與被看」。

在美國知名設計師設計師Barbara操刀設計下，〈Cafe de Lugano〉的室內與戶外呈現截然不同的的風情。室外像歐洲古老城市的廣場，室內則是工業風與懷舊復古風混搭的「迷情場域」。充滿現代感的法國藍(French blue)牆面，穿插著優雅的法式印花壁紙，牆上掛著法國當代藝術家Jacques Pellegrin繽紛的原創作品、及黑白法國照片。全區規畫有吧台區、沙發區、高低不同的餐桌與餐椅錯落，Lounge性格濃烈，酒吧天花板上懸掛的古董水晶吊燈，璀燦奪目，讓餐廳的氣質想低調都難。

不少人會誤以為Café指的是「咖啡館」，殊不知，Café這字就是餐廳，一種全天候供餐的餐廳業態。〈Café de Lugano〉就是一個Grand Café，其菜單會根據不同時段有不同的菜式，早餐、早午餐、午餐、下午茶、晚餐，還有「深夜食單」，可共享、可獨食，遼闊寬廣，具體而微地傳遞歐洲 Café的精神。

〈Café de Lugano〉的菜餚口味堪稱「繞著地球跑」，客人可以嘗到法式經典酒館菜〈油封鴨腿〉與北義皮蒙特的〈豬里肌佐鮪魚蛋黃醬〉，〈香料燉菜〉是北非與地中海一帶家庭料理，〈波士頓龍蝦可頌〉是紐約客食尚，〈蟹肉洋芋蛋開放式三明治〉則是「繽紛版法式Tartine」。誰會想到把脆皮乳豬和燕麥粥湊 在一起合共陳呢？又有誰能想出將滷牛舌和煙燻鴨賞、膽肝和油封蔬菜一起做成下酒菜呢？

〈Café de Lugano〉在傳遞歐風閒情逸趣時，也沒忘了以繽紛「潮食」讓客人領略至潮、至IN的現代食尚。

告別冬天，春風和煦、陽光送暖，找個時間到〈Café de Lugano〉坐坐，眼裡的姹紫嫣紅不只是中庭廣場的花花草草，或是餐盤裡的繽紛潮食，那些坐在餐廳裡的紅男綠女，說的才是春光無限好的故事。

(工商)

關鍵字：台北文華東方酒店Café de Lugano
好友人數
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。