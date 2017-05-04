台北最潮歐風餐廳 文華精品Cafe de Lugano明開幕

Café de Lugano〉戶外區占地200坪，很有歐洲風情。（圖／姚舜攝）

色彩繽紛的陽傘，馬賽克圖案的石頭地板，位在文華精品一樓中庭廣場的〈Café de Lugano〉戶外區像「台北都會裡的歐洲租界」。（圖／姚舜攝）

Café de Lugano試營運期間即吸引不少品味男女前往消費用餐，並享受美好的春日暖陽。（圖／姚舜攝）

〈Café de Lugano〉的室內以「法國藍」為基調，並有法國當代藝術家Jacques Pellegrin原創作品裝飾。（圖／姚舜攝）

〈波士頓龍蝦可頌〉以酥皮可頌夾著整隻波士頓龍蝦的蝦螯，以及芽菜、綠橄欖為餡，是紐約客最愛潮食。（圖／姚舜攝）

〈脆皮豬燕麥粥〉以高纖燕麥演繹燉飯，用加了奶油、牛奶與帕瑪森起司的雞湯燉煮，慢煮再煎的豬五花則淋法式肉汁提味。（圖／姚舜攝）

〈里昂想像〉沙拉，主廚以創意調製的覆盆子油醋醬取代巴薩米哥油醋，為盤中繽紛時蔬提味。（圖／姚舜攝）

〈鄉村蔬菜湯〉的味道香濃且湯質醇厚，喝時可將串籤的番茄、孢子甘藍與芽菜撥入湯內一起享用。（圖／姚舜攝）

〈板烤花枝佐煙花女醬〉是用經典的煙花女醬汁（puttanesca）為厚切炙烤的花枝與蛤蜊提味。（圖／姚舜攝）

以茄子、櫛瓜、甜椒等蔬菜烹製的〈香料燉菜〉是北非與地中海一帶的家常料理，吃食時可以麵包沾醬汁品嘗。（圖／姚舜攝）

〈希臘優格與新鮮根莖蔬果〉是以濾掉乳清的優格搭配新鮮蔬果的低卡能量美食，吃起來沒有負擔。（圖／姚舜攝）

〈Café de Lugano〉飲料單上有用瑞士頂級Du Rhone可可粉沖製的巧克力飲品，是全台唯一可以喝到這款飲料的地方。（圖／姚舜攝）

文華精品〈Café de Lugano〉廚藝團隊很年輕並充滿創意與熱情。（圖／姚舜攝）

古堡建築環繞的中庭廣場，色彩繽紛的陽傘下，名媛貴婦、品味男女針落地坐在藤椅上，悠哉地品啜著香濃的精品咖啡，或是享受晨午餐或下午茶，春日的陽光，照暖了徐徐吹來的風。穿插在露天陽傘咖啡座間的花盆，新鮮初透嫩芽的綠，讓萬紫千紅的花更顯娉婷。如是的人間靜好，印象中應該在歐洲小鎮，如今卻出現在台北都會，與台北文華東方酒店共構的文華精品中庭。

為了傳遞精緻優質生活與休閒情趣況味，投資開發台北文華東方酒店與文華精品的開泰豐董事長林命群，繼在文華精品開出〈Thai & Thai 〉泰菜餐廳、〈但馬家涮涮鍋 & 鐵板燒〉之後，又在文華精品的1樓開了「很有味道」的Café餐廳，名為〈Café de Lugano〉的新餐廳，室內與戶外一樣精彩，白天與夜晚各有「表情」，如此「脫塵絕俗」的環境氛圍，在台北都會很難得，也很少見。

文華精品一樓戶外中庭，那用不同顏色石頭以馬賽克手法拼接地面的廣場，想像中原本是用來作為馬拉利、保時捷或賓利的「曬車場」，如今空間解嚴成了〈Café de Lugano〉的戶外座位區。廣場搖身一變成了巴黎香榭麗舍大道，新餐廳則宛如大道上的Brasserie，迷漫著濃厚的歐風浪漫氣圍。

Lugano(盧卡諾）是瑞士南部義大利語區的城市，這裡治安良好、氣侯怡人，並兼有瑞士的生活品質與義大利的熱情浪漫，不僅是許多瑞士人退休後最想居住的城市，許多歐洲人都想移居到此，享受當地的湖光山色與好山好水。林命群以Lugano為新餐廳命名，是想將這裡打造為一消閒新境，希望客人來此，不只是為「吃喝」，更是為了感受那宛如世外桃源的氛圍，同時在這裡「看與被看」。

在美國知名設計師設計師Barbara操刀設計下，〈Cafe de Lugano〉的室內與戶外呈現截然不同的的風情。室外像歐洲古老城市的廣場，室內則是工業風與懷舊復古風混搭的「迷情場域」。充滿現代感的法國藍(French blue)牆面，穿插著優雅的法式印花壁紙，牆上掛著法國當代藝術家Jacques Pellegrin繽紛的原創作品、及黑白法國照片。全區規畫有吧台區、沙發區、高低不同的餐桌與餐椅錯落，Lounge性格濃烈，酒吧天花板上懸掛的古董水晶吊燈，璀燦奪目，讓餐廳的氣質想低調都難。

不少人會誤以為Café指的是「咖啡館」，殊不知，Café這字就是餐廳，一種全天候供餐的餐廳業態。〈Café de Lugano〉就是一個Grand Café，其菜單會根據不同時段有不同的菜式，早餐、早午餐、午餐、下午茶、晚餐，還有「深夜食單」，可共享、可獨食，遼闊寬廣，具體而微地傳遞歐洲 Café的精神。

〈Café de Lugano〉的菜餚口味堪稱「繞著地球跑」，客人可以嘗到法式經典酒館菜〈油封鴨腿〉與北義皮蒙特的〈豬里肌佐鮪魚蛋黃醬〉，〈香料燉菜〉是北非與地中海一帶家庭料理，〈波士頓龍蝦可頌〉是紐約客食尚，〈蟹肉洋芋蛋開放式三明治〉則是「繽紛版法式Tartine」。誰會想到把脆皮乳豬和燕麥粥湊 在一起合共陳呢？又有誰能想出將滷牛舌和煙燻鴨賞、膽肝和油封蔬菜一起做成下酒菜呢？

〈Café de Lugano〉在傳遞歐風閒情逸趣時，也沒忘了以繽紛「潮食」讓客人領略至潮、至IN的現代食尚。

告別冬天，春風和煦、陽光送暖，找個時間到〈Café de Lugano〉坐坐，眼裡的姹紫嫣紅不只是中庭廣場的花花草草，或是餐盤裡的繽紛潮食，那些坐在餐廳裡的紅男綠女，說的才是春光無限好的故事。

(工商)