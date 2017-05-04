5月4日各報頭版要聞

各報頭版要聞

中國時報

愛女遺願 別再有第二個房思琪

才女作家林奕含自殺引發社會各界撻伐補教名師陳星，她的名醫父親3日在愛女頭七的凌晨，除回憶女兒3月中過生日時一家人的群組對話外，也再度發表4點聲明，呼籲社會記得女兒的遺願是「預防！是不要再有第二個房思琪！而不是究責任何個人！」

公斤重新定義 衝擊半導體良率

IC半導體業大震撼！國際通用百年的「公斤」定義明年將改變，但隸屬經濟部的國家度量衡標準實驗室卻傳出目前仍籌不到經費無法跟進，公斤量測校正標準將降為二級。如此將衝擊講求精準度的「奈米」晶圓製程校正，我國引以為傲的IC半導體產業良率恐將大幅拉低。

公教退休金採計15年 表決過關

立院司法及法制委員會昨續審年改法案，針對爭議的退休金採計年限，試院堅持採計10年，但民進黨立委認應採15年，國民黨團與親民黨團支持試院立場，召委段宜康裁示表決引發口角，但民進黨以人數優勢通過，段宜康電話因此被軍公教團體打爆。

蘋果日報

陳星被指是C師

才女作家林奕含上周四自殺身亡後，台南知名皮膚科醫師父親林炳煌指女兒遭誘姦才無法治癒憂鬱症，各界肉搜直指補教名師陳星（本名陳國星）涉案。昨為林奕含頭七，林父聲明強調「不要再有第二個房思琪！」事發後，衛福部及台南市社會局都依《性侵害犯罪防治法》不讓媒體揭露被害人姓名，但昨政策急轉彎，都說不罰，北市觀傳局直言，媒體基於公益可以報導，期待司法揪出狼師。

疑前妻與兒亂倫 醋男利剪奪2命

吃醋奪走妻兒命！黃姓男子與妻子離婚三十二年，日前復合後，懷疑前妻和兒子亂倫，昨凌晨三時許，撞見前妻僅穿內褲、薄Ｔ恤、拎著胸罩，自兒子房間走出來，一時醋勁大發，持剪刀刺殺同床前妻，再與護母心切的兒子扭打，短短二十分鐘，黃嫌朝妻小至少刺十多刀，導致母子兩人頸動脈大量出血不治。黃昨被依殺人罪送辦，檢方向法院聲押獲准；他後悔說：「都是孽緣！」

休息日加班早退「做1給4」計薪沒了

《勞基法》一例一休上路近半年，對休息日加班途中請假，及加班換補休該如何計算，各界一直有疑問。勞動部昨公布兩則函釋，明訂休息日加班時若勞工請假，時數可不計入加班時數上限；另休息日加班費可勞資協商改換補休。但勞團批，此舉讓休息日保障勞工的加班費「做一給四」規定形同虛設，對勞工非常不利。

聯合報

安倍宣布 2020年施行新憲

日本首相安倍晉三在三日「行憲紀念」七十周年當天，宣布希望於二○二○年施行新憲法，首要之務是讓自衛隊合憲化，這是安倍首度對於增修憲法公開提出確切時程。

安倍三日在東京一個贊同「修憲」的論壇發表預錄影像談話，表示修憲是自民黨的基本方針。他表示強烈希望二○二○年成為日本新憲法實施之年，以「開創未來」。他日前曾公開表示修憲時機成熟，今年內要跨出「歷史性的一步」。

台灣電子支付 3年後躍5成

Apple Pay、Samsung Pay等國際行動支付錢包先後登台，再加上台灣本土的台灣Pay，民眾可選擇「行動支付」工具越來越多。金管會力推台灣電子化支付比率，在三年後的二○二○年可提升到百分之五十二；但立委質疑財金部會不同調，因為光是現有的支付工具，財金首長中只有金管會主委李瑞倉用過。

立委提修法 禁補教以假名上課

女作家輕生事件，引發外界對補教業諸多討論。因補習班老師多以假名教學，父母無法查其過去紀錄、經歷，時代力量立委洪慈庸提案修法，要求補習班負責人及其教職員工未來均「須以真實姓名執行業務」，不得使用假名上課教學，否則將面臨停止招生或撤銷立案等處罰。

自由時報

車震高一女 補教狼師被起訴

噁心補教狼師真不少，基隆也有一頭！已婚的卅七歲數學補教老師黃志維，利用中學女學生Ａ女愛慕長相帥氣的他，兩個月內與Ａ女嘿咻卅次，做愛次數頻繁，幾乎是兩天就一次，黃男甚至不顧Ａ女還穿著校服，就將她帶到基隆大武崙砲台旁一處便道車震，適有巡警見可疑而盤查，這才揭發這頭補教狼師；檢察官昨依「對未成年性交罪」將黃男起訴。

永豐金又出包 違法替中資買台股

永豐金控近期弊端連環爆，昨再爆案外案！金管會主委李瑞倉首度透露，經追查發現永豐金香港子公司另有「中資問題」；證期局長王詠心說明，其客戶有中資背景，卻透過永豐金香港子公司的帳戶下單買台股，目前在調查相關責任，並要求永豐金限期出清持股。

蔡英文拋兩岸「三新」 盼有結構性合作

總統蔡英文昨透過國內媒體專訪，拋兩岸「三新」主張，總統府發言人林鶴明表示，蔡總統意在呼籲中國大陸正視兩岸新局勢，政府致力維持區域和平和兩岸穩定的立場，一直沒有改變。

(中時電子報)