攀加拿大最高峰突遇地震 女登山家獨困山中

加拿大育空山區的雪景。(圖\shutterstock)

LEAD: All alone, on Mount Logan. The latest on the effort to rescue climber Natalia Martinez, stranded on the peak after an earthquake. pic.twitter.com/iPYaAXINuu — As It Happens (@cbcasithappens) May 3, 2017

Climber stranded on Mount Logan waits as weather delays rescue effort https://t.co/xatQouIx3s que mala suerte! — Claudio Martin (@critical367) May 3, 2017

一名來自阿根廷的女登山家在攀爬加拿大洛根山(Mount Logan)最高峰時，突然遇上規模6以上的地震，使得她附近的雪和地變得非常不穩定，無法繼續攀爬，現在她又遇到了暴風雪，使得救援直升機無法抵達。

根據英國《衛報》(Guardian)報導，阿根廷登山嚮導娜塔莉亞‧馬丁內茲(Natalia Martinez)上個月才剛開始獨自攀爬高達5,959公尺高的洛根山，但在進入第9天、攀爬到約3,900公尺處的高度時，該山所在的育空地區(Yukon)和阿拉斯加地區，突然發生規模6.2的地震，使得她帳篷周遭的雪和冰紛紛崩落，更糟糕的是幾個小時後，洛根山又再度發生規模6.3的地震，以及其他餘震。

雖然馬丁內茲距離地震中心僅約135哩，但所幸她並未被地震引發的雪崩波及，但她的登山夥伴Camilo Rada說山上的雪和地震，已經使得她周遭的地區變得相當危險，不宜在往上或往下爬，因此她打算尋求直升機的救援。

已經和她當了10年的登山夥伴的Raga說，馬丁內茲在地震發生當時，聽到非常巨大的聲響，但她沒有預期到會發生地震，以為是冰山崩垮了而已，但整個地面劇烈搖晃，相當驚險。她從帳篷中探出頭後，發現四周有雪崩的痕跡。她在和Raga聯絡上後，決定放棄這個她計畫了2年的登山行程，開始尋找救援的可能。

但沒想到地震後暴風雪侵襲馬丁內茲所在的區域，使得直升機救援不得不延誤，暴風雪可能要一直到台灣時間周六才減緩，馬丁內茲將會再評估是否能自行下山。Raga表示，馬丁內茲攀越過許多山脈，對對付強風和極寒的氣候很有經驗，但現在的狀況對她而言也很嚴酷和勞累。

(中時電子報)