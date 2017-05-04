伊朗礦坑爆炸 21名礦工罹難

伊朗北部一座礦坑爆炸崩塌，造成多人傷亡。（圖摘自東網）

伊朗北部一座礦坑昨（3）日發生爆炸倒塌意外，目前已知21名礦坑身亡，仍有數十人受困。

據《中央社》報導，崩塌的礦坑位於伊朗北部格列斯坦省（Golestan），礦工在發動採煤車時不慎導致沼氣引爆，礦坑因此崩塌。

據《東網》報導，當地官員表示，這起爆炸發生於12時45分，已將氧氣注入坑道，盼能提高受困者生還機率。目前已尋得21具屍體，據悉仍有數十人受困，當局持續進行救援工作。

由於煤層中經常伴隨沼氣（甲烷等）的存在，沼氣容易引起爆炸事故，因此在封閉空間工作時，需時時監測沼氣濃度。除了沼氣，粉塵、火災、其他有毒氣體以及倒塌也容易釀成事故，在礦坑工作需時刻提防。

(中時電子報)