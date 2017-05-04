MLB》創冷門紀錄 馬林魚沃奎茲掛傷兵

馬林魚沃奎茲本季多災多難。(美聯社資料照)

馬林魚名義上的1號先發沃奎茲被放入10天傷兵名單，他前役對戰光芒時右手拇指起水泡，在第5局就被迫退場。他4.1局被打3分，最後吞下敗投，季外從皇家轉戰馬林魚之後，先發6場還沒拿到首勝，戰績為0勝4負。

根據數據網站Elias Sports Bureau，沃奎茲該役還寫下了一個冷門紀錄，他的壞球數多過好球，先發不滿5局就三振9名打者，投出8次保送，是大聯盟117年來(自1900年起)的第一人。沃奎茲開幕戰5局0失分，牛棚卻砸鍋搞掉他的勝投，主場迎戰大都會時只失2分但沒投滿5局，近兩戰各只失3分也都輸球。他已連續3季獲得10勝以上，只能說他本季的運氣很不好，自責分率為4.71。

馬林魚從3A叫回中繼投手衛特格林(Nick Wittgren)遞補。目前4位先發輪值為史崔利、寇勒、陳偉殷、康利。

(中時電子報)