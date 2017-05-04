被威脅走不出西安才道歉？ 杰威爾：沒人勉強周杰倫
周杰倫日前在西安開唱，因為不滿歌迷燈排遭沒收，當眾怒吼保安「你給我滾出去」，事後周杰倫不僅透過經紀公司道歉，還錄製影片道歉，但卻被網友爆料全是公安局負責人撂話「不道歉別想離開」，否則周杰倫原先沒有道歉意思。
微博「一個有點理想的記者」PO文曝內幕，他表示周杰倫事後沒有道歉意思，直到公安局負責人撂狠話，「周杰倫不道歉別想離開」，因此才在微博先行致歉，隔天周杰倫親自到體育場指揮部道歉，公安局副局長和碑林分局負責人皆在場，而台灣和大陸經紀人則是打了封道歉信，要周杰倫簽字息事寧人，據悉整個過程周杰倫都沒有說話。
而這名被罵的公安身分是特警支隊副大隊長，立功無數的他當著六萬人面前被罵，還被六萬人歡呼鼓掌歡送齊喊滾出去，讓他險些落下男兒淚，而當事人傳出已諒解也純屬闢謠，對此周杰倫官方微博再次做出說明，所屬唱片公司杰威爾指稱，周杰倫道歉全是出自本意，從頭到尾都沒有人勉強，至於網路上捏造且意圖挑起事端的謠言，則不方便多做回應。
(中時電子報)
關鍵字：周杰倫
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