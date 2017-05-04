不只一次遇性騷 陳珮騏掙扎曝往事：不是刷存在感

見性侵新聞，陳珮騏自曝往事。(圖／本報系資料照)

陳珮騏不止一次遇到性騷擾。(圖／翻攝自陳珮騏臉書)

陳珮騏要女生勇敢拒絕性騷擾。(圖／翻攝自陳珮騏臉書)

美女作家遭誘姦後輕生，喚起社會對性侵的討論，不少女明星也紛紛揭露自己遇性騷擾的過往，陳珮騏也在臉書自爆類似經驗，掙扎發文談這件事，強調「不是要刷存在感」。

陳珮騏透露連續好幾天看到大家談論性侵犯事件，讓她也不禁回想起小時候往事，曾經她不只一次遇性騷，被補教名師、親戚伸狼爪，也差點被誘姦，就連工作忙碌導致婦科重複感染時，還被女醫師酸是不是性關係複雜。

過程她都歷歷在目，所以只要看見有關性侵的文字或影像，她都沒辦法平靜閱讀，但她並不想多談，因為除了上述反應，她沒有真正受到傷害或嚴重影響，反而更學會保護自己，她坦言發文時其實很掙扎，因為不是想刷存在感，只是提起勇氣想告訴大家，「女人要完全避免被性侵害走完這一生很不容易，但如果真遇到了，不要苛責自己，請勇敢的拒絕性騷擾、勇敢揭露惡狼的真面目！」

(中時電子報)